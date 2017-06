Grindeanu, executat pentru ca nu a implementat masuri promise pentru anul viitor. Evaluarea facuta de Dragnea arata ca multe dintre masurile considerate neindeplinite au ca termen de implementare anul viitor

Reducerea TVA de la 20% la 18% - termen de la 1 ianuarie 2018

Nicio taxă care să nu poată fi plătită online - termen 1 dec. 2018

Un singur formular pentru cei cu activități independente - termen: trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

5 formulare pe an pentru IMM-uri - termen: trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Din partea firmelor interacționează cu statul doar cei cu răspundere economico-financiară. Termen: Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

Impozit 0% pentru venituri mai mici de 2.000 lei/lună, pentru salariați. Termen: Trebuie început din 2017 pentru a fi implementat la 1 ianurie 2018

De asemenea, la masuri neindeplinite se numara si Programul privind inzestrarea armatei pana in 2026/strategia de achizitii 2017-2020, in conditiile in care chiar PSD si liderul Liviu Dragnea au blocat programul si unele contracte de achizitii.Una dintre masurile considerate neindeplinite este "Dezvoltarea capacităților de apărare ale UE și a Politicii Comune de Securitate și Apărare", o masura asupra careia guvernul Romaniei are impact zero.Iata cateva exemple de masuri considerate neindeplinite, dar care au ca termen de aplicare anul viitor:





