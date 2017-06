LIVETEXT Incepe sedinta decisiva a PSD: au sosit Grindeanu si Dragnea. Seful PSD: 60% din masurile angajate in programul de guvernare, neindeplinite

La Palatul Parlamentului incepe in aceste momente sedinta Comitetului Executiv al PSD, unde se va discuta soarta guvernului Grindeanu. La Palatul Parlamentului au ajuns deja premierul Sorin Grindeanu si presedintele partidului, Liviu Dragnea.Dragnea a declarat chiar inainte de sedinta ca guvernul Grindeanu are 60% dintre promisiunile din programul de guvernare sunt neindeplinite, altele fiind indeplinite doar partial.RTV a publicat raportul de evaluare a ministrilor PSD , cu putin inainte de ora 16.Liviu Dragnea: 60% din masurile angajate in programul de guvernare, neindeplinite, procent serios de masuri indeplinite partialSeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat inainte de a intra in sala in care are loc sedinta conducerii social-democratilor ca 60% din masurile angajate prin programul de guvernare nu au fost indeplinite, la care se adauga un "procent serios de masuri indeplinite partial".Acesta a precizat ca sedinta Comitetului Executiv National va analiza raportul de evaluare a aplicarii programelor de guvernare, iar "deciziile se vor lua democratic si vor fi facute publice".Dragnea a mentionat ca raportul de evaluare va fi facut public.De asemenea, in urma deciziei vor fi luate si "masuri pentru a recupara rapid aceste intarzieri".Liviu Dragnea a sustinut din nou ca nu a cerut "demisia nimanui" dar a recunoscut ca "suntem intr-o situatie nu foarte confortabila dar nici nu putem lasa ca lucrurile sa evolueze ca pana acum".