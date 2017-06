PSD Iasi il sustine pe Grindeanu

"Organizația Municipală Iași a Partidului Social Democrat îl susține pe domnul Sorin Grindeanu și Guvernul PSD-ALDE pe care acesta îl conduce în vederea punerii în aplicare a Programului de Guvernare ales de români în decembrie 2016. Organizația Municipală a PSD Iași consideră că pentru a performa și a obține rezultate, Guvernul trebuie sprijinit politic, în special de către conducerea partidului și parlamentarii PSD, formațiune care a propus actuala formulă guvernamentală", se arata in comunicatul citat."Atât Guvernul, cât și Parlamentul și întreaga Românie au nevoie, în primul rând, de stabilitate, pragmatism și disponibilitate de dialog și cooperare astfel încât așteptările legitime ale cetățenilor să poată fi împlinite. Organizația Municipală Iași consideră că PSD trebuie să evite conflictele interne și disputele publice pe marginea guvernării, iar eventualele disfuncții și imperfecțiuni în activitatea politică, ca și în cea guvernamentală trebuie discutate și rezolvate cu sinceritate și responsabilitate", se arata in comunicatul semnat de Biroul de Presă al Organizației Municipale PSD Iași.Liderul informal al PSD Iasi este Mihai Chirica, primarul municipiului, chiar daca el a fost inclocuit in aprilie, dupa ce se pozitionase contra lui Dragnea in scandalul OUG 13.