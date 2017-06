Ministrul Educatiei il contrazice pe Dragnea: Nu mi-am depus demisia in alb

Intrebat daca si-a depus demisia in alb la investire, Nastase a raspuns: "Nu" dar a refuzat sa spuna daca isi va da demisia. "Partidul va decide si ma supun deciziei", a declarat Pavel Nastase.Liviu Dragnea a declarat vineri ca toti ministrii cabinetului Grindeanu, inclusiv premierul, si-au depus demisiile in alb la momentul investirii, dar ca nu o sa le foloseasca.Fostul premier Victor Ponta a declarat marti ca, in opinia sa, este ilegal sa ceri demisiile in alb de la ministri, pentru ca inseamna ca ii poti santaja.