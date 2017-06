Surse: Grindeanu va cere un congres extraordinar al PSD

Premierul Sorin Grindeanu intentioneaza sa ceara astazi, la Comitetul Executiv al PSD, organizarea unui congres extraordinar al partidului la care sa se decida soarta sa politica si a guvernului, potrivit unor surse din partid.Grindeanu ar fi spus, de altfel, intr-o discutie informala cu ziaristi relatata de News.ro ca "guvernul nu este al Comitextului Executiv al PSD, ci al Romaniei", indicand ca acest organism de conducere al partidului nu are puterea de a-l da jos din functia de premier.Un congres al PSD ar urma sa decida daca Grindeanu are sprijinul partidului pentru a ramane in functia de premier.