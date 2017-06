Florin Iordache vrea demisia lui Grindeanu: "Premierul este responsabil pentru masurile neindeplinite din programul de guvernare. Nu e un capat de tara daca se va hotari astazi ca pleaca anumiti ministri sau intreg cabinetul, formula fireasca ar fi demisia"

"Din punctul meu de vedere lucrurile ar trebui sa se desfasoare intr-un cadru normal. Fiecare dintre ministri a fost evaluat, fiecare stie ce s-a facut, ce nu s-a facut. Asa cum au fost numiti pintr-un vot al CEX-ului, asa pot fi demisi. Nu este un capat de tara daca anumiti ministri sau chiar intreg guvernul este demis.Daca noi spunem ca ne-am facut treaba si totul este foarte bine cred ca gresim. Prin votul de astazi se va hotari daca pleaca anumiti ministri sau intreg cabinetul, trebuie sa fim foarte sinceri cu noi ca lucrurile nu au mers in totalitate", a declarat Iordache.Intrebat daca s-ar putea ajunge la o motiune de cenzura avand in vedere ca premierul a dat de inteles ca nu pleaca, Iordache a raspuns: "Ar fi culmea. dar atat timp cat constatam in urma evaluarii ca intreg guvernul nu si-a facut treaba formula fireasca ar fi demisia."Nu credeti ca principalul realizator al celor care nu au fost indeplinite sau al minusurilor care sunt in acest moment este premierul? Nu este premierul repsonsabil pe problemele anumitor ministri? PSD a castigat alegerile impreuna cu ALDE avem o coalitie si ceea ce e foarte important inaintea unui nume este programul de guveranre daca constatam ca are minusuri in punerea in aplicarea cea mai buna solutie este remanierea" a continuat el.