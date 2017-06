UPDATE Premierul Sorin Grindeanu spune ca nu va demisiona si se asteapta la "o executie publica"

In cadrul discutiilor, premierul Sorin Grindeanu a afirmat ca unii ministrii se simt "jenati" de situatia actuala si ca se asteapta ca unii dintre membrii Executivului sa demisioneze daca li se cere acest lucru, dar ca va gasi "imediat inlocuitori pentru acestia".Totodata, premierul a afirmat ca nu a vazut pana acum evaluarea pe care conducerea PSD a facut-o in ceea ce priveste membrii Guvernului si subliniat ca "Guvernul nu este al CEX, ci al Romaniei".El a sustinut ca nu isi doreste ca PSD sa plece de la guvernare si ca va avea o pozitie publica dupa terminarea sedintei Comitetului Eexcutiv al PSD de miercuri dupa-amiaza.Grindeanu spune ca nu va demisiona, sustinand ca "ideea CEx este de a arata ca masurile din programul de guvernare nu au fost luate".Premierul s-a aratat optimist in discutia cu jurnalistii.Liderii PSD se reunesc miercuri, de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National pentru a stabili ce decizie iau cu privire la retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu, in conditiile in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut prim-ministrului sa demisioneze.