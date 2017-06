Ora 16:00: Comitetul Executiv al PSD se reuneste pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu

Sorin Grindeanu si-a anulat, miercuri, participarea la reuniunea Consiliului national pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, a confirmat oficial Biroul de presa al Guvernului.Sorin Grindeanu si-a anulat programul oficial de miercuri, urmand sa participe doar la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, scrie News.ro, citand surse guvernamentale.Sorin Grindeanu a refuzat marti cererea lui Liviu Dragnea de a demisiona din functia de premier, au declarat surse din PSD. Cei doi s-au intalnit marti dupa pranz, aceasta fiind cea de-a treia intalnire din ultimele zile in care seful PSD i-a cerut premierului sa demisioneze.Grindeanu i-ar fi transmis ieri lui Liviu Dragnea ca nu demisioneaza nici ieri si nu va demisiona nici astazi, chiar daca forul de conducere al PSD, Comitetul Executiv (format in majoritate din fidelii lui Dragnea) ii va cere acest lucru.Mai mult, Grindeanu i-ar fi spus marti lui Dragnea ca in cazul in care PSD vrea sa inlocuiasca mai multi ministri sau ii va determina sa demisioneze, el va propune imediat inlocuitori pentru acestia.In timpul discutiei de marti, Liviu Dragnea nu ar fi facut nici o referire la o eventuala motiune de cenzura impotriva Guvernului, ca solutie de ultima instanta pentru a scapa de premier.Precedentele doua cereri de demisie i-au fost adresate fata in fata de Liviu Dragnea lui Sorin Grindeanu sambata seara si luni seara.