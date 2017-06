Dumitru Iliescu, la comisia privind alegerile din 2009: Mi-au sosit informatii ca SRI a facut presiuni asupra PSD ca la conducerea MAI sa fie numit Gabriel Oprea

El a mentionat ca, in perioada campaniei electorale de la acea vreme, a asigurat consultanta pentru presedintele PSD de atunci, Mircea Geoana, pentru programul cu care acesta candida la prezidentiale si care se referea la aparare, ordinea publica si siguranta nationala."Nu am intrat in echipa, nu am facut parte, doar i-am asigurat consultanta dlui Geoana pe aceasta speta. Insa am fost in contact cu echipa de campanie a dlui Geoana, inclusiv cu cei care organizau activitatile, am fost si la o actiune comuna. (...) In perioada respectiva si chiar anterioara am primit diverse informatii vizavi de modul in care se incearca sa se organizeze campania respectiva si actiunea unor persoane cu demnitati publice pentru a asigura continuitatea (...) presedintelui in functie. Aceste informatii pe care le-am obtinut le-am pus la dispozitia conducerii PSD, informand de fiecare data cand soseau asemenea informatii. Au venit informatii inca din 2008, inainte de alegerile parlamentare, in sensul ca dupa derularea alegerilor si dupa ce se va vedea rezultatul votului se va incerca sa se faca o alianta mai puternica pentru a putea sa se promoveze niste legi care erau considerate necesare in momentul respectiv de catre presedintele Traian Basescu", a detaliat Dumitru Iliescu.El a amintit ca, dupa alegerile parlamentare din 2008, s-a creat alianta PSD-PDL, dupa care s-a procedat la impartirea portofoliilor, a ministerelor."Ceea ce am retinut inainte de a se derula activitatea respectiva a fost ca, de fapt, a venit o informatie ca se incearca ca Ministerul de Interne sa treaca la PDL. Conducerea PSD nu a acceptat aceasta chestiune si, dupa negocieri intense, au obtinut conducerea MAI. In aceasta situatie, ulterior, mi-au sosit informatii ca cei din conducerea SRI au facut presiuni asupra unor membri ai PSD, ma refer la cei din conducerea PSD, ca la conducerea acestui minister sa fie numit dl Oprea. Si asa s-a si intamplat. Dupa numirea dlui Oprea la conducerea MAI trebuia sa se vina cu propuneri pentru secretarii de stat", a afirmat Dumitru Iliescu.Potrivit acestuia, exista, in cadrul intelegerii PSD - PDL un protocol, un algoritm dupa care erau numiti secretarii de stat."Dl Oprea a profitat de faptul ca dl Geoana era plecat pentru cateva zile in SUA si, dupa o consultare pe care a avut-o cu dl Traian Basescu, a venit si a propus secretarii de stat direct primului ministru, iar primul ministru a emis hotararile respective. Insa, pana sa se publice in Monitorul Oficial, am aflat de aceasta chestiune si l-am contactat pe dl Geoana, care a luat legatura cu dl prim-ministru Boc si au anulat numirile respective. In aceste conditii, dlui Oprea i s-a sugerat sa isi dea demisia si sa plece de la conducerea MAI pentru ca se aflase deja care era scopul acestuia", a sustinut fostul sef al SPP.El a aratat ca legatura celor povestite cu alegerile din 2009 este "foarte mare, pentru ca exista un plan bine pus la punct, care s-a facut si in 2013, in decembrie, pentru alegerile din 2014"."Acest plan si el a fost foarte bine conturat in vederea sustinerii presedintelui de la acea perioada ca sa poata sa castige din nou alegerile in 2009. Si aveam informatia, chiar daca ulterior dl Nica a fost numit ministru de Interne, am avut informatia cu o luna inainte de a fi demis ca va fi demis. Si scopul acestei demiteri a fost ca sa preia controlul asupra MAI, care avea un rol major in organizarea si desfasurarea corespunzatoare a alegerilor. Am aflat cu o luna inainte de a fi demis dl Nica ca i se va gasi un pretext ca o sa fie demis. L-am informat si pe dl Nica si pe dl Geoana despre aceasta, domniile lor n-au crezut in faza initiala. (...) Dar s-au convins de aceasta manevra", a declarat Dumitru Iliescu.