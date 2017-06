Turcan: PSD a aprobat decontarea cheltuielilor de cazare si transport pentru toti cei care vin la comisia de ancheta; pe banii cetatenilor se perinda tot felul de oameni care inventeaza lucruri trasnite

"Dupa ce ca isi sapa propriul guvern, PSD nu se dezminte nici in Camera deputatilor si senat. Am constatat ca au propus si votat prelungirea termenului de depunere a raportului celebrei comisii de ancheta. Vor sa mentina mascarada si sa mai distraga atentia opiniei publice pe un subiect fals" a afirmat Turcan, dupa sedinta conducerii parlamentului."In plus, au mai aprobat, tot intr-un dispret total, si decontarea cheltuielilor de transport si de cazare a tuturor celor invitati la aceasta comisie. Asadar show-ul continua. E perioada vacantei parlamentare, ori de cate ori va intampina o problema serioasa, PSD va distrage atentia opiniei publice cu o comisie de ancheta fara niciun sens pe banii cetateanului roman. Nu este suficient ca se cheltuie in mod nejustificat raportat la eficienta atatia bani cu activitatea multor parlamentari mai trebuie ca pe banii cetatenilor sa se perinde tot felul de oameni care inventeaza lucruri trasnite" a spus deputatul PNL."Ne intrebam daca in campania electorala PSD a spus ca va cheltui bani publici pentru a invita la o comisie care satisface obsesiile domnului Dragnea oameni care nu au nicio legatura cu ceea ce ii preocupa cu adevarat pe oameni" a mai completat Turcan.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis marti prelungirea cu inca 60 de zile a termenului de depunere a raportului pentru comisia de ancheta parlamentara care vizeaza turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2009 si si decontarea cheltuielilor pentru cei care nu si le permit."Birourile permanente au fost de acord cu prelungirea programului comisiei de anchetă şi cu suportarea cheltuielilor pentru unele dintre persoanele invitate care nu îşi pot permite financiar drumul şi cazarea când sunt invitaţi la comisie. A fost o cerere oficială, am înţeles că atunci când a fost audiat unul dintre invitaţi a spus că nu are bani, că s-au găsit soluţii, s-a făcut o chetă. Ca să nu ne mai trezim cu astfel de situaţii, pentru oameni cum e domnul Berceanu sau alţii, se pot deconta cheltuielile în condiţiile în care o persoană invitată spune că nu îşi poate permite cheltuielile. Activitatea comisiei a fost prelungită cu 60 de zile", a spus Claudiu Manda, vicepresedintele Senatului, la finalul şedinţei Birourilor permanente reunite.