Kelemen Hunor: In acest moment, nu exista conditia intrarii UDMR la guvernare. Pana cand coalitia are majoritate, nu este un subiect despre care noi putem discuta - speculatii, avioane, elicoptere

In acest moment, nu exista conditia intrarii UDMR la guvernare, a declarat, marti, presedintele Uniunii, Kelemen Hunor, precizand ca acest subiect nu poate fi discutat atat timp cat exista un premier, o coalitie majoritara."In acest moment, nu exista conditia intrarii la guvernare, exista un Guvern, un premier, o majoritate, o coalitie, deci iarasi speculatii nu pot sa fac. Nici discutii nu pot sa fac, cand exista un Guvern, majoritate, coalitie, premier. Eu sunt deschis la discutii cu oricine, dar pe lucruri concrete, nu pe vise, nu pe lucruri care deocamdata nu exista. Nu este treaba mea, este treaba celor care speculeaza de dimineata pana seara si traiesc bine din speculatii", a afirmat Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului, intrebat daca UDMR este dispus sa intre la guvernare, transmite Agerpres.El a spus ca UDMR nu a primit nicio invitatie de a intra la guvernare."Nu am primit nicio invitatie oficiala de intrare la guvernare. Pana exista premier, pana cand exista coalitie, pana cand coalitia are majoritate, nu este un subiect despre care noi putem discuta, speculatii, avioane, elicoptere, nu este treaba noastra sa discutam despre astfel de chestiuni. Deci, pana cand exista Guvern, cu premier, cu majoritate nu intram in astfel de discutie", a subliniat liderul UDMR.Intrebat daca s-ar crea o criza politica in cazul caderii Guvernului, Kelemen Hunor a spus: "Nu stiu, de ce sa cada Guvernul? Are majoritate, cineva a vrut sa introduca o motiune de cenzura? Altfel nu cade Guvernul. Doar in urma unei motiuni de cenzura cade Guvernul".Intrebat cum ar vota UDMR in cazul in care PSD ar introduce o motiune de cenzura impotriva Guvernului, Kelemen Hunor a raspuns: "Eu va intreb pe dumneavoastra: ati mai vazut vreodata o coalitie care depuna o motiune de cenzura impotriva propriului Guvern?"Liderul UDMR a adaugat ca nu discuta variante, ci fapte."Cand ei (cei de la PSD si ALDE - n.r.) depun ceva, va fi o situatie noua, dar putin probabil ca PSD, ALDE initiaza o motiune de cenzura impotriva propriului Guvern. Si daca nu trece, ce fac?" a completat Kelemen Hunor.