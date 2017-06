Parlamentul a votat pentru interzicerea folosirii animamelor salbatice la circuri si expozitii

201 deputati au votat "pentru" si 7 au votat impotriva adoptarii proiectului de lege pentru completarea legii 205/2004 privind protectia animalelor. Au fost inregistrate si 58 de abtineri iar un deputat nu a dorit sa isi exprime votul.Initiatorul proiectului de lege, fostul parlamentar Remus Cernea a venit la Parlament pentru a asista la votul final. Cernea a fost prezent in Parlament si atunci cand proiectul a fost dezbatut si modificat in comisii.Proiectul de lege va intra in vigoare daca presedintele Klaus Iohannis il va promulga. Altfel, proiectul se va intoarce la Parlament pentru a fi reanalizat.