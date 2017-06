Ministrii guvernului Grindeanu nu se pun de acord unde si-au depus demisiile in alb - la guvern sau la partid/ Petrea: Daca partidul imi va cere, eu voi demisiona din Guvern; nu este o functie adusa de acasa

"Daca partidul imi va cere sa imi dau demisia, evident, pentru ca partidul m-a pus acolo, nu este functia adusa de acasa", a spus Gabriel Petrea.Intrebat daca la fel ar trebui sa faca si premierul Sorin Grindeanu, ministrul a raspuns: "Nu stiu, asta este o discutie pe care ar trebui sa o aiba premierul cu presedintele partidului".De asemenea, chestionat cum va vota in Comietul Executiv daca se propune retragerea sprijinului politic asupra Guvernului, Petrea a evitat sa dea un raspuns precis, spunand doar ca "o sa vada maine". "Eu, daca imi va cere partidul sa imi dau demisia, eu imi voi da demisia", a reiterat ministrul.Petrea a mai spus ca toti ministrii si-au dat "demisia in alb ca un gest simbolic", documentul fiind depus la SGG.La randul sau, Mircea Dobre a afirmat ca vrea sa astepte finalizarea evaluarii pe care el inca nu o cunoaste si decizia Comitetului Executiv al PSD. El a declarat ca demisia sa in alb a fost depusa la partid.El a declarat ca nu exista intarzieri la nivelul ministerului pe care il conduce."Dupa ce va fi finalizata evaluarea va fi anuntata de catre presedintele partidului si atata tot. Chestiunile interne de partid n-o sa le spun niciodata public. Cel care trebuie sa comunice este presedintele PSD", a declarat Dobre la Parlament.