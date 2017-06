Tomac: Dragnea ar vrea sa puna un premier de la UDMR, mi-au spus inclusiv colegi din PSD/ Kelemen Hunor: Ce a fumat de dimineata, ce a tras pe nas?

Tomac sustine ca a aflat acest lucru de la colegi parlamentari, inclusiv de la PSD, cu putin timp inainte de a face declaratia de presa."Vreau sa inteleaga romanii cat se poate de clar ca au fost mintiti cu nerusinare anul trecut la alegeri. Au promis ca anul acesta vor mari salariile cu 80% pentru cadrele didactice si fiecare medic va avea un salariu de la 3.500 de euro in sus. Inclusiv aceasta chestiune facea parte din programul de guvernare pe care domnul Dragnea cu mult talent il prezenta in campania electorala. Constatam insa ca la mai bine de jumatate de an de guvernare, dupa ce s-a prezentat in fata propriilor colegi cu un plic in alb si le-a cerut un vot de incredere fara sa stie pe cine voteaza, mi s-a parut un lucru extrem de grav si sper ca nu se confirma, insa daca domnul Dragnea va propune un prim ministru de la UDMR e o chestiune care deja depaseste imaginarul in politica" a declarat Tomac, citat de Agerpres.El a calificat informatia primita ca fiind "extrem de ingrijoratoare"."Daca domnul Dragnea nu mai are incredere in proprii colegi nu cred ca este o solutie sa vina cu o propunere de la UDMR. Nu am auzit de un nume, am auzit de aceasta varianta pe care o vehiculeaza colegii si mi se mare ingrijorator. De la colegi parlamentari (n.r. - are informatia) cu care am discutat, inclusiv din PSD. Il cred in stare (n.r. pe Liviu Dragnea), dupa ce a venit si le-a prezentat propriilor colegi un plic cu un nume fara sa stie exact pe cine nominalizeaza. In haosul pe care l-a creat in clipa de fata si instabilitatea politica care pandeste Romania sa nu mearga atat de departe, pentru ca ar fi un lucru nepotrivit pentru Romania de astazi", a mai spus presedintele executiv al PMP."L-ati intrebat ce a fumat de dimineata, ce a tras pe nas?" le-a spus Kelemen jurnalistilor, intrebat daca se ia in calcul varianta vehiculata de Tomac.Kelemen Hunor a mai spus ca este grav ca un lider politic afirma ca se fac astfel de scenarii, dar ca UDMR nu trebuie privita ca o "catastrofa naturala".