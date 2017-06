Surse: Cine sunt singurii ministri care au trecut de evaluarea PSD/Dragnea. Olguta Vasilescu: Stiu ca am trecut-o, nu am avut niciun fel de emotii

Singurii trei ministri care au trecut de evaluarea ceruta de Liviu Dragnea in PSD sunt PetreDaea (Agricultura), Carmen Dan (Interne) si Lia Olguta Vasilescu, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Ceilalti 24 de ministri din guvernul Grindeanu au picat evaluarea lui Dragnea, iar PSD ar urma sa le ceara demisia, potrivit surselor citate.In felul acesta, prin retragerea sprijinului politic pentru cea mai mare parte a ministrilor, Dragnea ar vrea sa-i forteze plecarea premierului Sorin Grindeanu, cel care a refuzat in mai multe randuri cererea sefului PSD de a demisiona din functie.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca a trecut evaluarea facuta de PSD asupra activitatii ministrilor in ce priveste respectarea programului de guvernare. '"Nu stiu ce nota am, stiu ca am trecut evaluarea, de fapt nu am avut niciun fel de emotii pentru ca noi am avut 74 de acte normative pe care le-am implementat si mai sunt 39 pana la sfarsitul acestui an, dar nu am iesit din termen", a spus Olguta Vasilescu, citata de Agerpres.