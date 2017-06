Lia Olguta Vasilescu ar fi anuntat angajatii din Ministerul Muncii ca PSD va cere remanierea tuturor ministrilor, cu trei exceptii. Cei trei ar urma sa demisioneze pentru a-l determina pe Grindeanu sa plece - surse

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar fi spus azi intr-o sedinta la minister ca Liviu Dragnea si conducerea PSD vor cere demisia tuturor ministrilor, cu exceptia a trei ministri loiali lui Dragnea, care-si vor inainta singuri demisiile in semn de proteste fata de faptul ca premierul Grindeanu nu vrea sa plece singur, au declarat surse din PSD pentru HotNews.ro.PSD va justifica cererea de demitere a celor 24 de ministri prin faptul ca nu ar fi trecut evaluarea partidului.Cei trei ministri care au trecut de evaluarea PSD si vor demisiona singuri ar fi Lia Olguta Vasilescu, Petre Daea si Carmen Dan, potrivit surselor citate.Prin aceasta mutare de forta, Liviu Dragnea va incerca sa-i forteze mana premierului Grindeanu, care a refuzat in mai multe randuri sa demisioneze de la sefia Guvernului.Nu e clar in acest moment daca retragerea sprijinului politic al PSD pentru cei mai multi dintre ministri il va determina pe Grindeanu sa demisioneze. Constitutia nu prevede ca un premier ramas fara ministri isi pierde functia.