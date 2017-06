Ponta: Sper ca prim-ministrul Grindeanu sa-si continue activitatea si sa nu ne facem de ras

"Sper ca prim-ministrul Grindeanu sa-si continue activitatea si sa nu ne facem de ras. Dupa ce anul trecut ne-am facut de ras, PSD-ul vorbesc, eu nu, ca n-am votat, sustinand guvernul Ciolos, acum nu vreau sa ne facem de ras ca ne dam jos guvernul nostru PSD", a afirmat Ponta, la Palatul Parlamentului, inainte de a intra la o dezbatere pe tema aderarii Romaniei la zona euro.Precizarea lui Ponta a venit dupa o intrebare referitoare la cererea de demisie a lui Sorin Grindeanu pe care ar fi formulat-o presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu o seara in urma.Intrebat daca sunt motive reale pentru ca guvernul Grindeanu sa plece de la Palatul Victoria, Victor Ponta a raspuns negativ."Niciunul. Motivele personale in politica sunt foarte gresite cand le aplici", a spus fostul premier.Intrebat ce poate fi facut in cazul in care premierul refuza sa-si dea demisia, Ponta a spus ca guvernul este al Romaniei, "nu e nici al Teleormanului, nu e pe persoana fizica"."Sa se obisnuiasca cu ideea ca guvernul este al Romaniei, nu e nici al Teleormanului, nu e pe persoana fizica, si ca guvernul trebuie sa faca treaba pentru Romania. Deocamdata, daca sunt probleme cu ministrii, sa-i schimbe pe ministrii care nu sunt buni", a sustinut deputatul social-democrat."Nu credeam sa mai traim in Romania situatia in care conducerea unui Partid isi saboteaza propriul Guvern", a scris Victor Ponta duminica pe Facebook acuzand ca, in media, conflictul dintre "echipa Premierului Grindeanu si echipa Dragnea - Firea" a avut un impact mai mare decat intalnirea istorica Trump-Iohannis si decat votarea legii salarizarii."Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca dupa PNTCD in 1999 nu credeam sa mai traim in Romania situatia in care conducerea unui Partid isi saboteaza propriul Guvern ( chiar daca ceva oarecum asemanator s-a incercat in Toamna anului 2015)!", acuza in urma cu doua zile Ponta.