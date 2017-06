Carmen Dan, intrebata daca ar accepta sa fie premier: De ce vorbim de speculatii? Nu mi-a fost propusa functia

"Am aflat din presa, nu a fost o discutie in sensul acesta. Tot ce pot spune este ceea ce stie toata lumea - Guvernul a trecut printr-o evaluare. Eu am fost concentrata sa raspund bine in ceea ce priveste Ministerul de Interne si parerea mea este ca noi ne-am facut treaba si cred ca si in coalitie s-a vazut treaba asta", a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti, marti, daca a fost informata de liderul PSD, Liviu Dragnea, ca s-ar afla pe lista scurta pentru functia de prim ministru.Intrebata, de asemenea, daca ar accepta functia de premier, in cazul in care va fi propusa, Carmen Dan a evitat sa dea un raspuns, spunand ca nu i s-a propus aceasta functie: "De ce vorbim de speculatii? Nu mi-a fost propusa functia".Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, ca nu se pune in discutie candidatura sa la prezidentiale si nici aceea de a prelua Guvernul, dar ca si-ar dori ca o femeie sa devina premier, fara sa o nominalizeze, potrivit Agerpres."Din punct de vedere personal, si nu e o declaratie politica, eu mi-as dori sa fie tot o doamna, o femeie prim-ministru; am mare incredere in capacitatea femeilor de munca, in loialitatea lor, in modul in care stiu sa se organizeze si in pragmatismul lor. (...) Femeie care e din actualul guvern sau dintre parlamentarii nostri. Mi-as dori", a spus Gabriela Firea, la Romania Tv.