Dragnea i-a cerut lui Grindeanu sa-si dea demisia, premierul a refuzat - surse

Printre liderii PSD prezenti la intalnirea de aseara ar fi fost Niculae Badalau, Paul Stanescu si Mihai Tudose.HotNews.ro a scris recent ca relatiile dintre premierul Grindeanu si Liviu Dragnea sunt tot mai reci, iar in ultima saptamana mai multi lideri PSD, intre care si primarul Gabriel Firea, au declansat un adevarat asalt la Guvernul Grindeanu, atacuri sustinute mediatic in special de Antena 3. Dragnea, a declarat, duminica seara , ca nu este exclusa o schimbare a Guvernului in ansamblul sau, in cazul in care partidul va ajunge la concluzia ca acest lucru este necesar, Dragnea sustinand ca nu este o varianta pe care si-o doreste. Intrebat daca este posibila schimbarea Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns:"Inca nu stiu. Eu nu vreau sa ajungem la aceasta solutie (...) Daca o sa ajugem la concluzia ca n-avem alta varianta, o sa propunem si pe asta, dar eu nu vreau sa ajungem acolo", potrivit News.ro.Liderul PSD a facut duminica seara, la Romania TV, si o referire la apelul la "stabilitate" facut de Sorinintr-o postare pe Facebook.a spus ca il "surprinde" mesajul premierului, afirmand ca "e greu sa-mi spuna mie cineva ca eu nu tin la stabilitatea acestei tari". "Stabilitatea unei tari nu sta intr-o persoana", a atentionat el. "Nu credeam sa mai traim in Romania situatia in care conducerea unui Partid isi saboteaza propriul Guvern", scrie Victor Ponta duminica pe Facebook acuzand ca, in media, conflictul dintre "echipa Premierului Grindeanu si echipa Dragnea - Firea" a avut un impact mai mare decat intalnirea istorica Trump-Iohannis si decat votarea legii salarizarii.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, sambata, la Romania TV , ca este posibil ca premierul Sorin Grindeanu sa fi preferat un alt "spate politic" decat cel asigurat de catre social-democrati.Intrebat vineri daca in PSD exista pepiniera de potentiali inlocuitori ai premierului Sorin Dragnea a sustinut ca "PSD e un partid mare , are nu numai pepiniera, are si padure".