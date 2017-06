Victor Ponta: Dragnea vrea sa dea jos un guvern PSD si sa dea toate cartile in mana lui Iohannis. O greseala fundamentala

Fostul prim-ministru Victor Ponta a afirmat ca ar fi o greseala fundamentala cu consecinte pe termen lung inlocuirea guvernului Grindeanu, decizie care ar putea da "toate cartile" in mana presedintelui Iohannis, potrivit news.ro.

Victor Ponta a raspuns unui comentariu la postarea sa privind cauzele esecului PSD la alegerile din Targu-Jiu, comentariu in care era invitat sa se pronunte asupra oportunitatii schimbarii guvernului Grindeanu.

"Am spus foarte clar ce cred (si ceilalti pesedisti sunt de acord, dar le este frica de Liviu Dragnea sa se exprime): Dragnea si grupul sau din PSD au sustinut in mod gresit in 2016 un guvern care nu era al PSD; in 2017 Dragnea vrea sa dea jos un guvern PSD si sa dea iar toate cartile in mana lui Klaus Iohannis!!! Acestea sunt greseli fundamentale care vor avea consecinte pe termen lung!", a scris Ponta

Deputatul de Gorj Victor Ponta a prezentat, luni, pe Facebook, motivele pentru care, in opinia sa, PSD a pierdut alegerile partiale pentru functia de primar al muncipiului Targu Jiu, dupa 17 ani, sustinand ca este o problema grava cu modul in care conducerea centrala ia decizii si actioneaza. El critica faptul ca nu a fost lasat sa se implice in campanie, sustinand ca Liviu Dragnea i-a amenintat pe candidatul PSD la primarie si pe liderii locali ca daca se afiseaza cu fostul premier le va taia toate proiectele de la Ministerul Dezvoltarii. Cine tace de teama sa nu se supere seful va pati ca la Targu Jiu! Din pacate.

Ponta a apreciat ca rezultatele PSD la Targu Jiu si la Craiova nu sunt o surpriza, iar votul din aceste orase traditional pro PSD, unde PNL este o prezenta firava, reprezinta un semnal important pentru toata tara.

El aminteste ca, in decembrie 2016, la alegerile parlamentare a obtinut in Gorj un rezultat pozitiv fara precedent - 5 parlamentari din totalul de 7 reprezentand judetul (4 deputati din 5 si 1 senator din 2), PNL obtinand doar un mandat si ALDE inca unul.

In iunie 2017, PSD pierde Primaria Targu Jiu dupa 17 ani, "cu o diferenta zdrobitoare", noteaza Ponta.

Fostul premier mai scrie ca, in Iunie 2016, Olguta Vasilescu castiga Primaria Craiova cu 62% din voturi, ulterior devenind chiar ministru, iar acum candidatul PSD castiga cu 42% la o prezenta catastrofala de sub 20%.

In continuare, Victor Ponta mentioneaa ca se va referi la Targu Jiu - orasul de care este legata toata cariera sa politica, unde a castigat toate alegerile la care a participat din 2004, unde are multi prieteni si sustinatori cu care a lucrat si unde in aceasta perioada se construieste noul stadion, soseaua de centura, blocuri ANL. El da cateva explicatii "la cald" despre motivele pentru care a pierdut PSD.

In primul rand, Ponta subliniaza atitudinea de siguranta absoluta si suficienta a PSD, pe modelul de la "centru", in fata unui candidat PNL foarte muncitor si hotarat.

"L-am invins pe domnul Romanescu in competitia directa pentru Camera Deputatilor cu 52-30% in 2008 cu multa munca din partea intregului activ PSD si dupa o lupta oricum dificila. E profund gresit sa crezi ca doar te prezinti la alegeri si victoria vine de la sine intr-un oras care a votat in ultimii 15 ani in special pentru Circiumaru si Ponta (si doar in subsecvent pentru partidul pe care il reprezentau acestia)", scrie Victor Ponta.

El il acuza pe presedintele partidului, Liviu Dragnea, ca i-a amenintat pe candidatul PSD la Primarie si pe liderii locali: daca "il chemati pe Ponta in campanie si va afisati cu el va tai toate proiectele de la Ministerul Dezvoltarii".

"Desi am insistat sa fiu implicat in orice mod teama acestora a prevalat si asa am fost "exclus" din campanie pentru prima data din 2004!!! Intr-un oras mic asa cum e Targu Jiu aceste lucruri se afla imediat / oamenii nu au incredere intr-un partid care pune pe primul loc luptele egoiste din interior si nu interesul orasului si al lor", adauga deputatul PSD.

Ponta vorbeste si despre dezamagirea alegatorilor PSD fata de subiectele la nivel national din perioada campaniei: "Legea salarizarii care a creat mari asteptari si s-a terminat cu o poveste amara; fortarile conducerii PSD de a da jos propriul Guvern fara a explica deloc care este motivul; aroganta agresiva a unor lideri PSD de la televiziuni care sfideaza realitatea pe care oamenii o vad cu ochii lor / faptul ca acum toata lumea a inteles ca au fost pacaliti in campania de la parlamentare cu povestea ￯Victor este prietenul meu - o sa aiba mari functii dupa alegeri asa ca votati PSD"".

Fostul premier mentioneaza si subiectul Compania Energetica Oltenia - principalul "plaman economic" al Gorjului, locul de munca direct pentru 10.000 de oameni si indirect pentru multi altii. "Dupa ce anul trecut Guvernul Tehnocrat i-a adus aproape in faliment oamenii din Gorj au votat PSD ca sa ii salveze - dar surpriza ! Ministrul Energiei este ALDE - conducerea CEO este ALDE, totul se muta la Craiova (dupa ce in 2012 eu mutasem sediul la Targu Jiu)! Iar 1500 de oameni deja pleaca din Complex si viitorul suna foarte rau!", scrie el, adaugand ca duminica au fost alegeri si intr-o alta localitate din Gorj, Dragutesti, unde PSD a pierdut dar in fata candidatului ALDE.

"Cine are ochi si urechi trebuie sa inteleaga ca PSD are o problema grava cu modul in care Conducerea centrala ia decizii si actioneaza. Cine tace de "teama" sa nu se supere "Seful" va pati ca la Targu Jiu! Din pacate", avertizeaza Victor Ponta.

Conform rezultatelor finale, la alegerile partiale de duminica pentru functia de primar al municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu a obtinut 12.203 voturi (51,72%) candidatul PSD Aurel Popescu - 8.200 de voturi (34,75%), Radu Miruta de la USR - 979 de voturi (2,15%), Eduard Ladaru de la ALDE - 509 voturi (2,15%), Daniela Gradinaru de la PMP - 359 de voturi (1,52%), independentul Viorel Caragea - 1.091 de voturi (4,62%).