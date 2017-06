Mesajul lui Klaus Iohannis la Gala Societatii Civile: ONG-urile au o capacitate formidabila de a se solidariza in rezolvarea problemelor

"Felicit intreg sectorul asociativ pentru seriozitatea si daruirea cu care serveste si apara interesele oamenilor si ale comunitatilor. De asemenea, admir modul in care a reusit de multe ori sa protejeze pe cei vulnerabili, dar si democratia, statul de drept, padurile si parcurile. Sunt enorm de multi oameni si asociatii care merita aprecierea mea pentru ca s-au dedicat in ajutorarea familiilor, femeilor, copiilor, persoanelor cu nevoi speciale si a celor care provin din medii dezavantajate. Mai mult, de fiecare data cand cultura, patrimoniul, cladirile, bogatiile naturale au fost in pericol salvarea a venit de la dumneavoastra, ati gasit imediat solutii, v-ati adunat fortele, cunostintele si ati actionat. Apreciez sprijinul pe care il oferiti de fiecare data, cu promptitudine, atunci cand vine vorba de schimbari si reforme legislative", se arata in mesajul transmis de seful statului si prezentat de catre Ligia Deca, consilier de stat la Departamentul Educatie si Cercetare al Administratiei Prezidentiale.Presedintele considera ca sectorul neguvernamental s-a impus ca factor determinant in societatea noastra. "Societatea civila, de-a lungul timpului, a reusit sa se dezvolte si sa se organizeze prin asumarea responsabilitatii in fata unor nevoi sau probleme. Cei prezenti in cadrul acestui eveniment reprezentati motorul schimbarilor bune din Romania, prin munca si implicare activa in comunitati, prin faptul ca reusiti sa lasati o amprenta pozitiva in viata multor oameni", afirma Klaus Iohannis.El a dat asigurari ca va fi deschis la propunerile si proiectele ONG-urile si ca va facilita dialogul intre stat si societate. "Organizatiile non-guvernamentale demonstreaza ca au o capacitate formidabila de a se solidariza in rezolvarea problemelor, nu numai prin identificarea si scoaterea lor la lumina, ci prin implicare concreta, cu raspunsuri si solutii practice. Rolul societatii civile a devenit unul extrem de puternic in prezent, daca este sa ne raportam la evenimentele recente. Prezenta dumneavoastra in diferite regiuni, in diferite domenii, la momentul potrivit reprezinta o contributie esentiala in dezvoltarea dinamica a societatii noastre", se mai arata in mesajul presedintelui.