Olguta Vasilescu: Klaus Iohannis nu are niciun motiv sa retrimita legea salarizarii la Parlament. Chiar daca o retrimite, ea se va vota la fel

Olguta Vasilescu afirma ca "Eu cred ca nu are niciun motiv sa o retrimita in Parlament. De altfel, noi pe zi ce trece demontam toate aceste minciuni, inclusiv ca s-au crescut salariile doar la demnitari si culmea este ca la demnitari scad si la toti ceilalti bugetari au crescut salariile. (...) Nu cred ca are niciun motiv sa retrimita Parlamentului legea inapoi. Chiar daca o retrimite ea se va vota la fel. Singurul lucru care se poate intampla, dar pe care banuiesc ca nu il vrea presedintele Romaniei, este acela ca nu se va mai aplica de la 1 iulie si noi credem ca cei din administratia publica locala asteapta deja aceasta lege ca sa intre pe noua grila de salarizare, iar in ceea ce priveste motivele de neconstitutionalitate a legii cu exactitate ele nu exista."Lia Olguta Vasilescu a fost intrebata cu privire la anuntul Consiliului Superior al Magistraturii, care ii solicita sefului statului sa retrimita legea salarizarii in Parlament: "Din punctul meu de vedere, doar membrii Parlamentului au acest drept (de a solicita retrimiterea in Parlament a unei legi - n.r.), Avocatul Poporului si ICCJ. CSM este normal sa aiba aceasta pozitie avand in vedere ca in CSM sunt reprezentati procurorii in proportie de 50%. (...) Si judecatorul de judecatorie fata de judecatorul de tribunal sau fata de judecatorul de curte de apel au grade de salarizare diferite si sunt tot magistrati."Consiliul Superior al Magistraturii a decis luni sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in vederea retrimiterii legii salarizarii in Parlament, pentru a fi analizate mai multe amendamente.CSM este de parere ca ar trebui analizate amendamentele privind diferentele de salarizare dintre judecatorii de la judecatorii si cei de la tribunale, aceleasi diferente dintre procurorii de la parchetele de langa aceste instante, dar si modul de salarizare a unora dintre angajatii auxiliari din cadrul instantelor si parchetelor.