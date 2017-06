Parchetul General cere Parlamentului corespondenta transmisa de fostul ministru al Apararii, Motoc, privind achizitionarea de corvete multifunctionale, pentru solutionarea unui dosar penal

"In vederea solutionarii dosarului penal cu numarul de mai sus (133/P/2017), va rugam sa ne transmiteti corespondenta transmisa de Ministerul Apararii Nationale, sub semnatura ministrului apararii, Mihnea Ioan Motoc, prin intermediul Secretariatului General al MAPN, privind obtinerea aprobarii prealabile a achizitiilor, in cadrul programului strategic de inzestrare "Corveta multifunctionala"" se arata in adresa trimisa Senatului.Adresa este semnata de procurorul sef sectie Romulus Dan Varga si de procuror Adina Petrescu si este datata 7 iunie 2017.Presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu a precizat ca va da curs solicitarii insa trebuie sa discute cu presedintele Camere Deputatilor Liviu Dragnea daca fiecare camera in parte va face acest lucru sau se va lua in discutie intr-o sedinta a conducerii reunite a Parlamentului.Solicitarea MapN din 2016 de aprobare a achizitiei a fost tergiversata in Senat, aprobarea nu a mai venit pana la schimbarea Parlamentului in urma alegerilor, iar Hotararea de Guvern adoptata de fostul cabinet Ciolos in noiembrie - HG prin care se stabilea cadru si procedura achizitiei - a fost abrogata in luna martie de catre Guvernul Grindeanu. Noul executiv motiva faptul ca HG-ul trebuia sa fie adoptat numai dupa aprobarea prealabila a Parlamentului.Ulterior, in aprilie, MApN trimitea la aprobare in Parlament un program de inzestrare pe mai multe directii, cu o valoarea totala de. Printre achizitiile vizate in program se numara si corvetele multifunctionale."Avand in vedere faptul ca valoarea estimata a contractului, fara TVA, este mai mare decat echivalentul in lei a 100 milioane euro, Ministerul Apararii Nationale a transmis Parlamentului Romaniei, in data de 18 octombrie 2016, scrisorile prin care se solicita aprobarea prealabila pentru initierea procedurii de atribuire, asa cum prevede art. 51 alin. 2 din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii", transmitea in decembrie anul trecut Ministerul Apararii, condus la acel moment de Mihnea Motoc.Scrisoarea MApN a ajuns pe masa Senatului in noiembrie, pe cand HG-ul era in dezbatere publica, insa presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce initial s-a aratat contrariat de planurile de achizitie a MApN, a decis sa dea de lucru viitorului Parlament. "Nu o sa luam o hotarare acum", a spus Tariceanu ( Stenograma sedintei aici ).Domnule preşedinte, Ministerul Apărării a sesizat Senatul, prin comisie, că intenţionează să facă două achiziţii importante care se supun Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114. Este o procedură de achiziţie care este diferită de Legea achiziţiilor normală şi, în aceste situaţii, Parlamentul trebuie ca, prin comisiile de apărare reunite, să aprobe această procedură la sumele care depăşesc 100 de milioane de euro. Această aprobare trebuie dată de cele două comisii de apărare reunite.Deci, pe scurt. Nu ştim dacă avem nevoie de platformă auto multifuncţională pe roţi şi corvetă multifuncţională, dar Ministerul Apărării s-a hotărât să facă achiziţia, fără să facă procedură de licitaţie publică şi vrea să arunce răspunderea la noi. Aţi înţeles?: La 100 de mii de euro sau un milion de euro cât costă, ce să mai punem?!Nu, 100 de milioane de euro.100 de milioane de euro, ne mai…Sau nu ştiu.Pentru un mizilic acolo ne mai punem…Nu ştim cât.Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte, este singura procedură prin care achiziţii, repet, în valoare … care depăşeşte 100 de milioane de euro, achiziţii de gen militar pot fi făcute pe baza tratatului de aplicare, a tratatului de aderare a României la UE, altfel decât prevede Legea achiziţiilor publice.Cea mai simplă metodă este hotărâre de guvern. Să facă o hotărâre de urgenţă pentru că este necesar pentru armată, dar nu puteţi să veniţi în Parlament la dezbatere cu aşa ceva.Vă rog. Eu, aici, nu sunt avocatul Ministerului Apărării, vreau ca să respectăm procedura Senatului. Am fost sesizaţi şi, normal, ne-am adresat Biroului permanent. Cele două capete de achiziţii sunt platforme de transport auto multifuncţionale pe roţi, în valoare de 636 de milioane de euro şi – stai aşa, unde este cealaltă – cele patru corvete, cele două celebre puncte din achiziţiile Ministerului Apărării Naţionale.Este un lucru care este, din punctul de vedere al Senatului, foarte important, din momentul… în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114 se prevede ca în termen de 15 zile de la sesizarea Camerelor aceste două comisii de apărare, în formă reunită, să delibereze, dar ordonanţa nu spune ce se întâmplă dacă nu se întâlnesc.[...]Eu vă propun să le trimitem la comisii şi, cum spunea şi domnul vicepreşedinte Chelaru, să dăm de lucru viitorului Parlament. Nu o să luăm o hotărâre acum. DaDupa alegerea noului Parlament insa, solicitarile MApN nu s-au mai regasit pe ordinea de zi a legislativului.In schimb, Guvernul Ciolos adopta, la finalul lunii noiembrie 2016, adopta o Hotarare de Guvern prin care se stabilea procedura prin care Ministerul Apararii sa incheie un contract cu santierul naval olandez Damen de la Galati pentru construirea a patru corvete multifunctionale de ultima generatie, prima dintre ele urmand a fi livrata in primii 2,5 ani de la semnarea acordului.HG-ul adoptat de Guvern nu reprezinta un contract semnat sau macar aprobat, ci stabileste doar conditiile si liniile mari in care un astfel de contract poate fi semnat intre statul roman si compania vizata. Initierea achizitiei publice are loc abia dupa aprobarea din partea Parlamentului.Costul intregului program a fost estimat la circa 1.6 miliarde de euro (inclusiv TVA) si presupune, dincolo de constructia propriu-zisa a navelor, si achizitia munitiilor, suportul logistic initial, instruirea echipajelor, dar si colaborarea santierului la modernizarea altor nave, precum si elemente de offset.Guvernul a decis sa adopte HG-ul pentru achizitia corvetelor respectand OUG 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului, si care stipuleaza ca Guvernul are dreptul de a stabili circumstantele si procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in situatiile prevazute de art. 346 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).Articolul 346 din TFUE spune ca orice stat membru poate lua masurile pe care le considera necesare pentru protectia intereselor esentiale ale sigurantei/securitatii sale si care se refera la productia sau comertul cu armament, munitie si material de razboi."Interesul esential de securitate pentru statul roman il constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul national a unei capabilitati industriale navale, in domeniul militar, in care sa se construiasca si sa se doteze o prima corveta in intervalul de 2,5 ani si gruparea de 4 corvete intr-o perioada de maxim 7 ani, in vederea furnizarii si intrarii in inzestrarea fortelor navale romane", sustine MApN in nota de fundamentare a HG-ului."Ulterior, aceasta capabilitate navala de pe teritoriul national va trebui sa fie in masura sa execute lucrarile de mentenanta a corvetelor pe durata de viata a acestora, dar si lucrari de mentenanta pentru restul navelor din cadrul fortelor navale romane, asigurandu-se o crestere considerabila a securitatii aprovizionarii pe timp de pace, in situatii de criza si la razboi", se mai arata in document."Santierul Naval Damen Galati S.A. are capacitatea tehnica, logistica si organizatorica sa realizeze constructia si dotarea corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 pentru fortele navale romane, fiind singurul din Romania care a construit in ultimii 20 de ani nave militare noi (19 nave), pentru fortele navale apartinand tarilor NATO si UE si alte cateva nave cu destinatie militara pentru tari terte. In Romania nu exista un alt santier naval care sa posede capabilitatea industriala necesara care sa faca fata cerintelor impuse de realizarea unei corvete", se mai arata in nota de fundamentare.105,11 m14,02 m28 noduri5.000 mile marine120CODOE 2x10000 kW + 2x1300 kW, CPP2365 tone- Tun de calibru mediu - 76 mm;- Close in weapons system;- 2 x arme de calibru mic- 2 X lansatoare SSM (racheta sol-sol)- 12 celule cu lansare verticala pentru aparare antiaeriana de raza scurta- 2 X lansatoare de torpile- 2 X decoys/chaff;- ECM.- 3D surveillance & target indication radar & IFF;- Radar/electro-optical fire control;- Hull mounted sonar;- ESM.pentru eclioptere pana in 10 toneHangar pentru elicopterPoate sustine