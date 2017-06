Toader: Pachetul de legi pe justitie este finalizat, saptamana aceasta voi prezenta modificarile substantiale. Programul de guvernare prevede ca ministerul trebuie sa il initieze in luna iunie

"Pachetul de legi privind Justitia este finalizat. Cel mai probabil, saptamana aceasta, voi prezenta in liniile directoare modificarile substantiale, il voi transmite la Guvern, Guvernul, probabil, sper eu, si-l va insusi si il vom transmite la Parlament. Potrivit programului de guvernare, Ministerul Justitiei trebuie sa initieze proiectul de lege pentru modificarea legilor Justitiei in cursul lunii iunie 2017" a spus Toader.Intrebat daca il va prezenta anterior liderilor coalitiei, ministrul a afirmat ca nu este nevoie intrucat acest pachet va avea un parcurs lung in parlament, unde exista o majoritate PSD-ALDE care poate modifica proiectele.Toader afirmase in urma cu cateva saptamani ca un termen realist pentru acest pachet este toamna acestui an. De precizat ca parlamentul intra in vacanta la finalul lunii iunie.