Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, asteptat luni la comisia de ancheta privind alegerile din 2009

"Eu am primit o scrisoare din partea domnului ambasador Maior. (...) Am avut si o convorbire telefonica. Nu este secret. Am fost sunat marti de domnul ambasador care a spus ca nu va fi in tara mai devreme de data de 12 (iunie - n.r.) si a solicitat ca audierea, pe care noi o dorim, sa aiba loc pe data de 12. Membrii comisiei au fost de acord cu acest lucru", a afirmat Fifor, la finalul sedintei de luni a comisiei de ancheta.Pe 23 mai, Mihai Fifor anuntase ca fostul sef al SRI George Maior va fi invitat pe 6 iunie la comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009.Ambasadorul George Maior a precizat, pentru Agerpres, ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in SUA nu are nicio legatura cu audierea sa la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, adaugand ca ''este firesc sa te prezinti in fata Parlamentului''.''Nu are nicio legatura aspectul intern care ma priveste cu aceasta vizita (n.r. - a presedintelui Klaus Iohannis in SUA) si cu calitatea diplomatiei exercitata aici. Este un lucru firesc sa te prezinti in fata Parlamentului, nimeni nu are de ascuns ceva sau vreo inhibitie din acest punct de vedere. Chiar astept cu placere aceste audieri'', a declarat George Maior.