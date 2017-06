Proiectul de lege privind gratierea, pe ordinea de zi a Comisiei juridice din Camera Deputatilor

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat, dupa ce termenul pentru dezbatere si aprobare s-a implinit la data de 23 mai.Inregistrat la Senat la 1 februarie 2017, proiectul de lege al Guvernului privind gratierea unor pedepse a fost dezbatut si amendat semnificativ in Comisia juridica, condusa atunci de senatorul PSD Serban Nicolae, fiind intocmit un raport de admitere pe 8 mai.Plenul Senatului a decis, ulterior, retrimiterea la Comisia juridica a proiectului de lege privind gratierea unor pedepse, pentru o saptamana, decizia fiind una politica, luata de coalitia PSD-ALDE, care a sustinut ca legea trebuie adoptata in forma Guvernului si nu in varianta Comisiei juridice.