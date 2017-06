Raluca Turcan: PNL a castigat in cel putin 16 dintre cele 49 de localitati in care au avut loc duminica alegeri locale

Cele mai importante orase in care candidatii PNL au fost duminica invingatori sunt Targu Jiu, Roman si Rasnov."Rezultatele alegerilor partiale confirma tendinta de crestere a Partidului National Liberal precum si faptul ca #PNL este principalul opozant al PSD. Din datele de pana acum, PNL a castigat in cel putin 16 localitati - in #Alba, #Arad, #Arges , #Caras, #Braila, #Brasov, #Ilfov , #Gorj, #Sibiu, #Prahova, #Neamt, #Maramures, #Suceava #Vrancea. Am castigat si la #Fierbinti, Ialomita! Trendul ascendent confirma ca directia pe care am pornit in aceasta perioada este cea corecta, dar este nevoie de si mai multa fermitate, determinare si prezenta politica. Putem construi doar prin perseverenta si consecventa, fara compromisuri inutile si rusinoase, urmarind permanent interesele celor pe care PNL trebuie sa-i reprezinte. Acolo unde exista oameni buni si munca de echipa, PNL obtine rezultate!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.