Alegeri locale partiale: Lucian Micu (PNL) a castigat Primaria din Roman

Prezenta la urne in municipiul Roman a fost de 33,2%.PNL a castigat si primaria comunei nemtene Baltatesti, in timp ce in comuna Pipirig din acelasi judet pe primul loc s-a clasat reprezentantul PSD."La Roman castigam detasat, inca centralizam. Avem 4.000 de voturi in plus, iar situatia nu mai poate fi inversata. Avem peste 20 de procente in plus fata de PSD. Este meritul candidatului nostru de la Roman, dar si al fostului primar Laurentiu Leoreanu, in prezent deputat PNL. Am castigat si la Baltatesti, in timp ce la Pipirig, PSD ne-a luat candidatul cu o saptamana inainte de campanie", a declarat pentru News.ro seful liberalilor nemteni, deputatul Mugur Cozmanciuc.Alegeri partiale au avut loc si in localitatea ieseana Sipote, candidatul social-democratilor, Constantin Puiu, obtinand 57% din voturi.La cele patru sectii organizate in localitate erau asteptati la urne 4.017 alegatori, insa la vot s-au prezentat doar 1.711 alegatori, adica 42,6 la suta. In cursa electorala au fost inscrisi trei candidati, din partea PSD, PNL si PMP.Localnicii au fost chemati duminica la vot, dupa ce fostul edil, Dorin Mircea Malii, membru PSD, si-a pierdut mandatul anul trecut, in urma unei condamnari la un an si cinci luni de inchisoare cu suspendare, pentru fapte de coruptie.