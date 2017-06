Alegeri locale partiale: Liviu Butnaru (PNL) este noul primar al orasului Rasnov

Reprezentantii Biroului Electoral Judetean Brasov au anuntat ca, in urma numararii voturilor valabil exprimate, Liviu Butnariu, de la PNL, este noul primar din Rasnov.El a fost votat de 51,7% din alegatori, iar pe locul al doilea s-a clasat Daniel Diaconu, de la PER, cu 42,1% din voturi. Independentul Marius Lungu, care anul trecut a candidat din partea PSD, a obtinut aproximativ 6,2% din voturi.Prezenta la vot la Rasnov a fost de 46,54%, inregistrandu-se in total 6.653 de voturi valabil exprimate.Liviu Butnariu s-a nascut si a facut liceul la Rasnov, este inginer de profesie si a fost viceprimar al orasului, inainte de a castiga alegerile de duminica.Functia de primar al orasului Rasnov a ramas vacanta dupa ce liberalul Adrian Vestea, care obtinuse cel de-al treilea mandat, a demisionat, fiind ales presedinte al Consiliului Judetean Brasov.