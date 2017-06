Liviu Dragnea: Daca ajungem la concluzia ca nu avem alta varianta decat schimbarea Guvernului, o vom propune si pe asta. Nu vreau sa ajungem la aceasta solutie

Intrebat daca este posibila schimbarea Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: "Inca nu stiu. Eu nu vreau sa ajungem la aceasta solutie (...) Daca o sa ajugem la concluzia ca n-avem alta varianta, o sa propunem si pe asta, dar eu nu vreau sa ajungem acolo", potrivit News.ro.Dragnea a mai spus ca raportul privind evaluarea ministrilor va fi gata in aceasta noapte, iar "maine o sa lucram la conluzii". "Sunt multe domenii unde sunt probleme", a adaugat el.Liderul PSD a precizat ca raportul de evaluare a activitatii Guvernului va fi facut public dupa ce va fi finalizat, adaugand ca la concluzii vor fi trecute si propunerile pentru eventualele remanieri: "Este evaluarea unui guvern care nu lucreaza pentru el, lucreaza pentru tara. PSD a mers in alegeri cu un program si romanii au spus ca acesta este programul pe care il vor (...) Pentru noi nu este important cine face parte din Guvern, ci ca programul sa fie pus in aplicare."Pe de alta parte, liderul social-democrat spune ca la reuniunea Comitetului Executiv National al PSD este posibil sa nu se ajunga la schimbarea niciunui ministru: "In urma concluziilor o sa vedem: este nevoie sa ajungem la o schimbare a unor membri ai Guvernului? este suficient sa se adopte niste mecanisme administrative, de fluidizare a circuitului documentelor sau va fi nevoie de alte masuri? Va fi o discutie deschisa in Comitetul Executiv."Intrebat si care va fi reactia partidului in cazul in care Sorin Grindeanu va refuza sa demisioneze, in ciuda unei eventuale decizii a PSD in acest sens, Dragnea a raspuns: "Nici n-am vazut unde e soba, unde e drobul de sare si vorbim de drobul de sare de cateva zile (...) Nu cred ca Sorin Grindeanu va proceda ca Radu Vasile. Nu cred ca se va ajunge acolo dar, repet, nu stiu daca se va propune lucrul asta.""Oricine este calm in aceste zile, este un om destept. Cine este foarte agitat, greseste", a incheiat Liviu Dragnea.