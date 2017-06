Alegeri locale partiale: Urnele s-au inchis. Doar o treime din alegatorii inscrisi pe liste au votat; la Craiova, prezenta la vot - aproape 19%

Conform datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, citate de News.ro, pana la ora 21.00, la inchiderea urnelor, au votat 207.458 persoane, reprezentand un procent de 33,04%.Judetele cu cea mai mare prezenta la vot sunt Salaj - 81,53%, Caras-Severin - 78,27% si Alba - 77,32%.La Craiova, prezenta a vot a fost de doar 18,57%, in timp ce la Targu Jiu au votat 29,92% din alegatori.In municipiul Roman au votat 31,03% din alegatori, in orasul Busteni - 45,36%, in Rasnov - 46,54%, in Lupeni - 35,01%, iar in Moinesti - 46,49%.Pe listele electorale din cele 49 de localitati unde s-au organizat alegeri partiale au fost inscrise 627.910 persoane. De asemenea, aproape 5.000 de persoane au votat pe liste suplimentare, iar urna mobila a fost solicitata in 1.613 cazuri.Alegeri locale partiale au fost organizate, duminica, in cinci municipii - Moinesti (judetul Bacau), Craiova (judetul Dolj), Targu Jiu (judetul Gorj), Lupeni (judetul Hunedoara), Roman (judetul Neamt), in noua orase - Rasnov, Lehliu Gara, Amara, Fierbinti-Targ, Tandarei, Ulmeni, Baia Sprie, Busteni, Baicoi, precum si in 35 de comune.Scrutinul pentru functia de primar in cele 49 de localitati a avut loc dupa ce aceasta a ramas vacanta ca urmare a demisiilor unor titulari, a situatiilor de incompatibilitate, invalidarii mandatelor, decesului sau aplicarii unei pedepse privative de libertate.Urnele de vot s-au deschis la ora 7.00.In total, in cele 49 de localitati au fost amenajate 506 sectii de votare.