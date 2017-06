Dragnea, serie de ironii la adresa lui Grindeanu: "Nu am experienta politca a domnului premier/ Cand pleci la Paris trebuie sa te asiguri ca nu ai uitat nimic din bagaj/ Se mai intampla odata in lume la o suta de ani sa se mai schimbe si guvernul"

Vezi declaratiile in text. Emisiunea este in desfasurare

Despre postarea lui Grindeanu in care se vorbeste despre stabilitate politica: "Eu nu am experienta politica a domnului prim-ministru. Dar eu am condus acest partid in campania electoral si intamplat partidul a castigat alegerile" a spus Dragnea, care a continuat spunand ca stabilitatea politica in tara nu sta intr-o singura persoana.Despre faptul ca premierul nu a participat la parlament unde fusese invitat: "Am inteles ca a plecat la Paris, nu a plecat la prima ora a plecat mai tarziu dar sigur ca daca pleci trebuie sa iti faci bagajul, sa te asiguri ca nu ai uitat nimic din bagaj" a spus Dragnea, referindu-se la vizita de lucru facuta de Grindeanu la miercuri si joi la Paris, desi intrebarea moderatoarei se referea la absenta ministrului Finantelor Viorel Stefan din parlament.Despre postarea publicata de Grindeanu duminica dupa-amiaza: "O sa ma gandesc foarte serios, chiar o sa analizez fiecare cuvant din acea declaratie, sau postare, o sa il sun si pe dl Tariceanu.""Se mai intampla odata in lume la o suta de ani sa se mai schimbe si guvernul, dar importante este programul de guvernare."