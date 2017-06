Alegeri locale partiale: Doua dosare penale dupa sesizari de corupere a alegatorilor cu bani si bautura intr-o comuna din Alba

Politistii din Alba au deschis doua dosare penale in cazul alegerilor locale partiale din comuna Horea, fiind cercetate sesizari de corupere a votantilor. In primul caz s-a reclamat ca ar fi fost oferiti bani unor localnici pentru a vota cu un anumit candidat, iar in al doilea caz s-a sesizat ca reprezentantii unui partid au oferit bauturi alcoolice, transmite News.ro





Potrivit Biroului Electoral Local, la alegerile partiale din comuna Horea sunt asteptati la urne 1.703 cetateni cu drept de vot, fiind amenajate sase sectii de votare in satele Horea, Trifesti, Giurgiut, Matisesti, Patrausesti si Preluca.





Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Alba, politistii au deschis doua dosare penale in care cerceteaza cazuri de corupere a alegatorilor. Ambele dosare au fost deschise in urma unor sesizari, in primul caz reclamandu-se ca ar fi fost oferiti bani pentru influentarea votului, iar in al doilea caz sesizandu-se ca reprezentantii unui partid politic ar fi oferit bauturi alcoolice. In ambele cazuri cercetarile sunt continuate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Cimpeni.





"In primul caz, cel privind suspiciunea de oferire de bani, reclamatiile nu s-au confirmat, dosarul urmand sa fie solutionat de Parchet. Referitor la a doua sesizare, cercetarile sunt in derulare, tot sub coordonarea procurorilor. In ambele cazuri, cercetarile se fac in rem", au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Alba.





In comuna Horea sunt organizate alegeri partiale pentru functia de primar dupa ce fostul primar Corneliu Olar a castigat un mandat de deputat din partea PNL. Olar a mai fost deputat in perioada 2008 - 2012 din partea PDL.