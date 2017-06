Cinci municipii, noua orase si 35 de comune isi aleg duminica primarii

Peste 500 de sectii de votare au fost amenajate in cele 49 de localitati in care duminica au loc alegeri locale partiale pentru functia de primar, sectiile de votare deschizandu-se la ora 7.00. Printre orasele unde vor fi alesi noi primari se numara Craiova, Targu Jiu, Roman, Busteni, Rasnov, informeaza News.ro.





Alegeri locale partiale sunt organizate in cinci municipii - Moinesti (judetul Bacau), Craiova (judetul Dolj), Targu Jiu (judetul Gorj), Lupeni (judetul Hunedoara), Roman (judetul Neamt), in noua orase - Rasnov, Lehliu Gara, Amara, Fierbinti-Targ, Tandarei, Ulmeni, Baia Sprie, Busteni, Baicoi, precum si in 35 de comune.





Scrutinul pentru functia de primar in cele 49 de localitati are loc dupa ce aceasta a ramas vacanta ca urmare a demisiilor unor titulari, a situatiilor de incompatibilitate, invalidarii mandatelor, decesului sau aplicarii unei pedepse privative de libertate.





Urnele de vot se deschid la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00.





Aproape 3.700 de politisti, jandarmi si pompieri vor actiona in localitatile in care au loc alegeri, pentru asigurarea ordinii publice.





In total, in cele 49 de localitati au fost amenajate 506 sectii de votare.





In cursa electorala pentru Primaria Craiova s-au inscris opt candidati, functia de primar ramanand vacanta dupa demisia Liei Oguta Vasilescu, care a devenit ministru al Muncii. Candidatul PSD pentru functia de primar al Craiovei este Mihail Genoiu, fost viceprimar al orasului si consilier municipal, iar principalul sau contracandidat este Senatorul Mario Ovidiu Oprea, liderul grupului PNL din Senat, dar si presedintele PNL Craiova. Deputatul Adrian Prisnel candideaza la Primaria Craiova din partea USR, iar inginerul Anisoara Stanculescu, din partea ALDE.





Pentru Primaria Targu Jiu se lupta social-democratul Aurel Popescu si liberalul Marcel Romanescu. La Roman, pe langa actualul edil interimar Lucian Ovidiu Micu (PNL), gasit incompatibil de ANI, in cursa pentru cea de-a doua primarie din judetul Neamt s-a inscris si fostul deputat PDL Marius Neculai, acum la PSD, care a fost scos de pe Colegiul Roman la alegerile generale din 2012 pentru a lasa locul Elenei Udrea.





Functia de primar al orasului Busteni, de pe Valea Prahovei, a ramas vacanta dupa ce edilul reales anul trecut, Emanoil Savin, a renuntat la doctrina liberala si la PNL si s-a inscris in PSD, fiind ales senator al acestui partid. Pentru locul lasat liber de catre Savin au intrat in batalia electorala opt candidati. Astfel, din partea PSD candideaza Irinel Ghita, actual consilier local, director al Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie Busteni, din partea USR, seful Serviciului de protectie civila din localitate, Gheorghe Haiduc, care coordoneaza si actiunile Salvamont, iar PNL il sustine pe Virgiliu Cristian Achim, consilier local care lucreaza la un ziar din oras.





Pentru Primaria Rasnov s-au inscris liberalul Liviu Butnariu, Daniel Diaconu (PER sustinut de ALDE si PSD) si independentul Marius Lungu.





La Lupeni, postul de primar a ramas vacant dupa ce primarul ales in 2016, Cristian Resmerita, a fost ales senator. Unul dintre cei sase candidati la fotoliul de primar este social-democratul Lucian Marius Resmerita, fratele fostului edil Cristian Resmerita, acesta fiind profesor la Colegiul National de Informatica ¬Carmen Sylva¬, din Petrosani. Candidatul PNL este Ioan Cristian Rosu, in varsta de 43 de ani, absolvent al Facultatii de Drept si Administratie Publica.