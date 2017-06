Ludovic Orban: Voi castiga presedintia PNL cu un scor confortabil

Liberalul Ludovic Orban, candidat la presedintia PNL la Congresul din 17 iunie, a declarat, sambata, la Targoviste, ca motiunea sa este sustinuta de aproape toate filialele partidului, lucru ce il face sa spuna ca va castiga alegerile cu un scor confortabil.





''Mi-e mai simplu sa va spun ce filiale nu mi-au sprijinit motiunea, la ora actuala din 48 de filiale judetene si de sector exista doar doua filiale judetene unde motiunea mea nu a intrunit jumatate plus unu dintre voturi: Mures si Maramures si, de asemenea, patru filiale de sector. Toate celelalte filiale, inclusiv diaspora, au votat motiunea mea. (...) E clar ca, dupa aceste voturi, exista suficiente informatii pentru ca voi sa puteti intelege ca am prima sansa si ca voi castiga presedintia PNL, iar dupa parerea mea voi castiga presedintia cu un scor confortabil'', a sustinut Orban.





El a afirmat ca a facut o campanie pozitiva, fara sa spuna ceva de rau de vreun contracandidat.





''In ceea ce priveste campania interna, am fost consecvent in aceste patru luni anuntului meu initial, am facut o campanie pozitiva, marcata de fairplay, in care am fost in fiecare filiala judeteana de minimum doua ori, in care m-am adresat bazei PNL, in care mi-am prezentat gandurile, viziunea, programul politic, proiectele pentru viitorul PNL, nu am spus niciun cuvant rau despre contracandidatii mei, nu am transmis direct sau pe surse nicio informatie negativa despre niciun coleg de-al meu din PNL'', a spus Ludovic Orban.