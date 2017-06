Tariceanu: Am retinut in mod deosebit remarca lui Trump privind lupta anticoruptie. Cea mai grava forma de coruptie este cea generata de abuzul de putere

Presedintele Senatului admite ca intalnirea celor doi sefi de stat "este un reper politic foarte important", insa spune ca "nu reprezinta un panaceu pentru provocarile cu care ne confruntam la noi acasa."Ce scrie Tariceanu pe Facebook:"Din discursul presedintelui #Trump, am retinut in mod deosebit remarca privind lupta anticoruptie si pentru un stat de drept, care se desfasoara la noi in tara. Este un punct de vedere pe care l-am sustinut permanent si pe care-l sustin in continuare. Asa cum am subliniat in repetate randuri, coruptia nu s-a manifestat la noi doar in domeniul financiar.Cea mai grava forma de coruptie este coruptia generata de abuzul de putere manifestat la nivelul conducerii unor institutii.In ultima vreme au aparut in spatiul public dovezi din ce in ce mai convingatoare in acest sens si tocmai de aceea lupta noastra cu coruptia trebuie sa se focalizeze mai mult ca oricand pe cei care au transformat lupta anti-coruptie intr-un instrument politic impotriva adversarilor, impotriva democratiei, a drepturilor Omului, devenind astfel ei insisi corupti.Acest 'modus operandi', aceasta realitate notorie a fost si continua sa fie o amenintare serioasa la adresa statului de drept pe care avem obligatia sa-l aparam.Intalnirea dintre presedintii Romaniei si SUA este un reper politic foarte important, dar nu reprezinta un panaceu pentru provocarile cu care ne confruntam la noi acasa.Asa cum am mentionat in comunicatul publicat inaintea vizitei, apreciez ca opinia publica, Parlamentul, toate partidele si, nu in ultimul rand, presa asteapta cu interes sa cunoasca si sa dezbata in mod democratic obiectivele comune care au rezultat in urma convorbirilor oficiale de la Casa Alba, asa incat punerea lor in opera sa beneficieze de o legitimitate absolut necesara."