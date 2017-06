Busoi: Obiectivul PNL este recuperarea electoratului care l-a votat pe Iohannis in 2014

Liberalul Cristian Busoi, candidat pentru functia de presedinte al PNL, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca partidul trebuie sa recupereze electoratul care l-a votat pe Klaus Iohannis, transmite Agerpres.





"Eu cred ca PNL trebuie sa inteleaga miza anului 2019, alegerile prezidentiale, ca e nevoie, pentru a invinge PSD, sa redevenim un partid puternic, care dovedeste mai multa seriozitate, consistenta si substanta, mai multa consecventa in actiunea si mesajul politic. Avem nevoie sa intindem o punte catre un electorat care, in trecut, a avut incredere in vechiul PNL, in vechiul PDL, in candidatul nostru la alegerile prezidentiale din 2014, electorat care este impotriva PSD si care a iesit in strada sa protesteze in acest an, dar pe care nu l-am convins sa ne sustina in 2016", a afirmat Busoi.

"Obiectivul este recuperarea electoratului care l-a votat pe Iohannis in 2014, dar nu numai, ci si a acelor oameni care, in trecut, au votat cu PNL si cu PDL, a acelora care s-au manifestat impotriva PSD si care inteleg ca Romania nu mai poate fi condusa in felul in care o face PSD", a adaugat liberalul.