USR anunta ca o da in judecata pe Gabriela Firea pentru calomnie

Redam in continuare comunicatul USR:"In calitatea ei de primar si functionar public, Gabriela Firea a diseminat informatii mincinoase, desi cunostea caracterul fals al acestora. Afirmatiile primarului sunt de natura sa-i invrajbeasca pe cetatenii Capitalei, de aceea este de condamnat faptul ca tocmai primarul general, in exercitarea atributiilor sale, alege sa creeze tensiuni in randul populatiei, mintind cu buna stiinta.USR nu a avut niciun rol in aducerea cetatenilor respectivi la sedinta consiliului, in afara gestului facut pe loc de catre colegii nostri Alexandru Gadiuta si Ana Ciceala, de a incerca sa-i convinga pe politisti sa le deschida usa oamenilor. In acel moment, Alexandru Gadiuta a fost agresat de catre politisti, la fel ca si cetatenii care aveau tot dreptul legal sa asiste la sedinta. Din filmarile facute de mai multe persoane din diverse unghiuri se poate vedea clar cine pe cine agreseaza.Comportamentul Politei Locale este reminiscent Militiei ceausiste. Colegul nostru Alexandru Gadiuta a fost agresat de politisti desi, in momentul agresiunii, apara in calitate de consilier drepturile cetatenilor si respectarea legii. Politia locala nu asista la sedintele Consiliului General pentru a bloca accesul cetatenilor, ci din contra, ca sa vegheze la binele cetatenilor prezenti. USR se va adresa superiorilor politistilor prezenti ieri la sedinta pentru a sanctiona comportamentul acestora. In cadrul anchetei penale urmeaza sa se stabileasca in ce temei au actionat politistii locali, ce ordine scrise sau verbale au primit si de la cine."