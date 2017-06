Dragnea: "Nu exclud invitarea UDMR la guvernare"/ Intrebat daca exista in PSD posibili inlocuitori pentru Grindeanu: "Suntem un partid mare; avem nu numai pepiniera, ci si padure"/ Darius Valcov, in comisia de evaluare a activitatii ministrilor

Intrebat daca in cadrul CExN se poate lua in discutie invitarea UDMR la guvernare, Dragnea a spus ca exista si aceasta posibilitate."CEX-ul poate lua in discutie multe lucruri, la ora asta nu am discutat in partid despre aceasta posibilitate, deocamdata. Dar eu nu exclud", a raspuns presedintele PSD.Intrebat in continuare daca a mai avut discutii cu UDMR dupa declaratia din urma cu o luna potrivit careia ii doreste la guvernare, Dragnea a sustinut ca reprezentantii Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania au propus intotdeauna oameni competenti in posturile guvernamentale."Eu nu am spus ca ii doresc la guvernare, am spus ca nu exclud aceasta posibilitate. Spun inca o data: UDMR intotdeauna a propus oameni buni, oameni competenti in posturile guvernamentale, atat in interiorul guvernului, cat si in celelalte structuri guvernamentale", a precizat presedintele Camerei Deputatilor."UDMR a fost pentru oricine un partener de guvernare eficient si serios. Nu am avut o discutie aplicata despre o invitatie efectiva de a intra in Guvern, dar nu exclud. Asta nu inseamna ca nu putem sa avem o discutie in perioada urmatoare", a mai spus el.Dragnea a mai declarat ca deocamdata exclude orice discutie privind schimbari in cadrul Guvernului Grindeanu, in conditiile in care trebuie sa se concentreze asupra cauzelor care au dus la intarzieri in privinta implementarii programului de guvernare."Deocamdata, nu stim daca vom propune schimbari in guvern, indiferent despre cine ar fi vorba din guvern. Cel mai important este programul de guvernare, sa vedem daca sunt intarzieri in implementarea programului si din pacate se pare ca sunt, care sunt cauzele generate de unii membri ai Guvernului, de mecanismele interne de functionare a Guvernului, de anumiti functionari din ministere. Dupa ce vedem cauzele, atunci o sa propunem si masuri, pentru ca, daca ne concentram doar la schimbarea unor membri ai Guverului, si cauzele raman aceleasi, o sa fim in aceeasi situatie", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.Intrebat daca in comisia de evaluare se afla si Darius Valcov, care a lucrat la programul de guvernare al PSD, Liviu Dragnea a raspuns afirmativ, iar, cel mai probabil, social-democratul va fi invitat la sedinta Comitetului Executiv National unde se va lua o decizie cu privire la componenta Guvernului.De asemenea, chestionat daca, in acest moment, exclude posibilitatea schimbarii premierului Sorin Grindeanu, liderul PSD a spus: ￯In acest moment exclud orice discutie despre schimbari. Numai dupa ce vom avea raportul de evaluare, atunci vom discuta in partid￯.Intrebat in continuare daca schimbarea Guvernului ar putea genera o criza politica, presedintele PSD a raspuns negativ. "Nu, categoric nu, dar nu cred ca ajungem acolo. Sau, cine stie?", a replicat Dragnea.Chestionat daca in PSD exista pepiniera de potentiali inlocuitori ai premierului Sorin Grindeanu, liderul social-democratilor a sustinut ca "PSD e un partid mare, are nu numai pepiniera, are si padure".