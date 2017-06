Dragnea: Il asigur si direct pe presedintele Iohannis ca nu se intampla nimic in tara cat timp este in SUA

"In primul rand, ii transmit succes in SUA presedintelui Iohannis, pentru ca este important ca presedintele Romaniei sa aiba o vizita de succes in America, este important pentru tara. Dincolo de divergentele trecute dintre noi doi, dincolo de faptul ca suntem adversari politici, Romania este tara noastra comuna si este important sa aiba o vizita de succes. De asemenea, il asigur si direct si public ca nu se intampla nimic in tara atat timp cat este in SUA", a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului, intrebat daca ii va transmite presedintelui ceva despre evaluarea ministrilor.El a adaugat ca nu stie daca este nevoie ca Iohannis sa vina in Parlament dupa deplasarea in SUA."Nu stiu daca este nevoie sa vina in Parlament presedintele dupa aceasta vizita, dar cred ca va face publice concluziile discutiilor si, eventual, o intalnire cu liderii politici din tara, daca acolo s-a stabilit ceva important. Daca presedintele isi va lua niste angajamente, e bine sa stim si noi, pentru ca noi va trebui sa le punem in practica", a mentionat Dragnea.