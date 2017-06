Dragnea: Saptamana viitoare va fi depusa initiativa legislativa pentru Fondul suveran de investitii, la parlament/ Nu cred ca este o idee buna ordonanta de urgenta pentru pragul la abuzul in serviciu

"Saptamana viitoare va fi depusa initativa legislativa pentru Fondul suveran de investitii. L-am lucrat aici - din moment ce l-am lucrat aici, aici il depunem" a spus el, intrebat daca de ce nu este un proiect al guvernului ci o initiativa legislativa parlamentara.Intrebat daca Grindeanu este de acord cu acest proiect, Dragnea a raspuns: "Eu cred ca este da, cand am vorbit cu el despre asta inainte sa il propun premier era de acord".Dragnea a declarat si ca nu este o idee buna ca pragul pentru infractiunea de abuz in serviciu sa fie stabilita prin ordonanta de urgenta."Nu cred ca este o idee buna. O ordonanta nu cred ca este o idee buna, pentru ca ar trebui facuta o dezbatere mult mai serioasa despre cat de mare sa fie acest prag care, in mod exagerat dupa parerea mea, a devenit cuiul lui Pepelea in Romania acum cateva luni de zile. O sa vedem daca este atat de important incat sa avem o sesiune extraordinara" a spus Dragnea, intrebat ce se va intampla daca un proiect legislativ nu va putea trece pana la vacanta parlamentara care incepe pe 1 iulie.Intrebat daca 400.000 lei este oportun, asa cum propunea Florin Iordache, Dragnea a raspuns: "Trebuie facuta o analiza acestui prag, eu sunt inginer" a spus Dragnea.In cazul infractiunii de abuz in serviciu se va stabili un prag valoric "rezonabil", in urma unor dezbateri la care vor participa specialisti in drept si reprezentanti ai societatii civile, a anuntat miercuri ministrul Justitiei , Tudorel Toader.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu ce viza sintagma "indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu", ridicata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, iar in ceea ce priveste stabilirea unui prag minim peste care abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune, CCR a aratat ca acest lucru nu intra in sarcina sa, ci a Parlamentului sau a Guvernului: "Instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu."