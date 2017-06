Premierul Sorin Grindeanu: As fi votat Legea salarizarii cu doua maini

Premierul Sorin Grindeanu, prezent in platoul Romania TV, a declarat ca ar fi votat Legea salarizarii in forma in care a fost adoptata cu doua maini, pentru ca face ordine si aseaza pe o piramida corecta tot sistemul bugetar.





“As fi votat cu doua maini aceasta lege”, a declarat premierul, argumentand ca aceasta “face ordine, a asezat pe o piramida corecta tot sistemul bugetar este un lucru pe care trebuie sa il aplaudam”.





Potrivit acestuia, “cel mai important este ca anvelopa salariala sa fie sustenabila,”, iar anvelopa salariala pe 2018, de 76 de miliarde, este sustenabila.





Anvelopa salariala pe 2017 este, spune Grindeanu, la 65 de miliarde.