Tariceanu despre refuzul lui Kovesi de a veni la comisia de ancheta a alegerilor din 2009: Este cu siguranta si o recunoastere involuntara ca s-a aflat la celebra intalnire in calitate oficiala

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca refuzul lui Kovesi de a se prezenta in fata comisiei de ancheta a alegerilor prezindetiale din 2009 inseamna o recunoastere involuntara ca s-a aflat la intalnire de acasa de la Gabriel Oprea, relatata de jurnalistul Dan Andronic, relateaza News.ro. Totodata, acesta considera ca atitudinea procurorului-sef al DNA este incompativila pentru un magistrat si ca nu poate invoca drept pretext o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii.





Calin Popescu-Tariceanu sustine ca motivatia refuzului lui Kovesi arata fie necunoasterea unor principii de drept, fie ignorarea lor deliberata. "Si intr-un caz, si in celalalt, avem de-a face cu o atitudine incompatibila pentru un magistrat, mai cu seama daca ne raportam la functia cheie pe care o ocupa in ierarhia Ministerului Public, unde ar trebui sa fie un model de profesionalism si corectitudine. Motivatia refuzului de a se prezenta in fata Comisiei este cu siguranta si o recunoastere involuntara ca s-a aflat la celebra intalnire in calitate oficiala", sustine Tariceanu, intru-un comunicat de presa.





Presedintele Senatului considera ca actualul procuror-sef al DNA are o atitudine inconsecventa, dictata de conjunctura si de interesele politice. "Ne amintim cu totii de sloganul invocat permanent de DNA si de slujitorii sai platiti: ᅡDaca e nevinovat, sa-si sustina cauza in instanta si va fi achitatᅡ. Oare acest argument nu mai este valabil si acum, cand subiectul este chiar dna. Kovesi? Daca nu are nimic de ascuns in fata opiniei publice si in fata Parlamentului Romaniei, daca poate explica prezenta sa partizana ca magistrat intr-un moment de maxima importanta politica alaturi de politicieni de varf, de ce se eschiveaza de la audieri? Sa vina cu explicatii in fata Comisiei si sa-si sustina cauza", argumenteaza Tariceanu.





El sustine ca Laura Codruta Kovesi nu poate invoca drept pretext pentru refuzul sau o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii intrucat CSM nu este organ legiuitor si nu poate conferi procurorilor statutul de ¬stat in stat¬. Potrivita acestuia, Comisia speciala de ancheta a Parlamentului Romaniei trebuie sa se bucure "de aceeasi consideratie si respect" precum comisiile Senatului si ale Camerei Reprezentantilor din SUA, unde s-au prezentat insisi presedintele tarii si Procurorul General al Americii, cand au fost invitati.









Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a anuntat comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ca nu se va prezenta la audiere. Sefa DNA motiveaza ca are de partea ei o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, care interzice obligarea procurorilor sa se prezinte in fata comisiilor parlamentare, precum si o decizie a Curtii Constitutionale din 1994, potrivit careia dispozitiile din regulamentele Parlamentului care obliga persoane sa se prezinte la comisiile de ancheta sunt neconstitutionale.