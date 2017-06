Klaus Iohannis despre pragul la abuzul in serviciu: Nu mi-am revizuit punctul de vedere. Specialistii vor dezbate, astept deznodamantul

"Eu m-am exprimat la aceasta chestiune si nu mi-am revizuit punctul de vedere, dar cu siguranta specialistii in Drept vor dezbate aceasta chestiune si, dupa cum se aude, si din partea Guvernului vor veni propuneri. Astept cu mare interes deznodamantul", le-a spus joi presedintele jurnalistilor, potrivit News.ro.Seful statului declara, pe 18 mai, ca nu considera oportuna introducerea unui prag pentru abuzul in serviciu, pentru ca infractiunea fie a fost comisa, fie nu, iar acest lucru este stabilit de judecator. "Cred ca nici nu este bine sa se stabileasca un prag si nici nu cred ca este posibil sa se stabileasca un prag. In definitiv, abuzul in serviciu ori s-a comis, ori nu s-a comis. Ori, daca s-a comis, judecatorul cu siguranta va putea sa evalueze si ce trebuie sa contina sanctiunea respectiva. Dupa parerea mea introducerea unui prag, indiferent cum s-ar calcula, ar fi arbitrara si nu cred ca ar ajuta", spunea atunci presedintele.In cazul infractiunii de abuz in serviciu se va stabili un prag valoric "rezonabil", in urma unor dezbateri la care vor participa specialisti in drept si reprezentanti ai societatii civile, a anuntat miercuri ministrul Justitiei , Tudorel Toader.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu ce viza sintagma "indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu", ridicata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, iar in ceea ce priveste stabilirea unui prag minim peste care abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune, CCR a aratat ca acest lucru nu intra in sarcina sa, ci a Parlamentului sau a Guvernului: "Instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu."