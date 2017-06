Sorin Grindeanu anunta ca stabilirea pragului pentru abuzul in serviciu nu se va face prin Ordonanta de Urgenta

"Exista in acest moment un proiect de lege care a fost lucrat la Ministerul Justitiei si care a fost supus dezbaterii publice, unde au fost consultate toate institutiile - fie ca vorbim de CSM, de Inalta Curte, Ministerul Public, DNA, DIICOT - si s-a ajuns la acea forma. Ce contine acel proiect de lege? Transpunerea tuturor deciziilor Curtii Constitutionale in Codul penal si Codul de procedura penala. Am avut o decizie a Curtii Constitutionale in urma cu cateva zile. Pozitia mea si a ministrului Justitiei a fost aceasta si e aceasta. Trebuie sa asteptam motivarea CCR. Deciziile Curtii Constitutionale sunt obligatorii, trebuie sa existe dezbatere, dupa care sa rezulte acel proiect de lege care va primi avizul Guvernului si care va fi trimis in Parlament. In modul acesta vom face lucrurile", a afirmat joi premierul Sorin Grindeanu, intrebat de jurnalisti daca ia in calcul ca pragul pentru prejudiciu in cazul abuzului in serviciu sa fie stabilit prin OUG, potrivit News.ro.Un prag pentru abuzul in serviciu urmeaza sa fie inclus in legea care reglementeaza aceasta infractiune, iar acest prag "trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale aiurea", a declarat joi, la Parlament, deputatul PSD Florin Iordache. "Marimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie minim 200 de mii. Se poate mentine pragul de 200.000 de lei sau se poate mari, chiar 400.000", a adaugat Florin Iordache, fost ministru al Justitiei in perioada emiterii OUG 13, care stabilea un prag de 200 de mii de lei peste care abuzul in serviciu este considerat infractiune. Reamintim ca OUG 13 a provocat, la inceputul anului, cele mai ample proteste de strada de dupa Revolutie in Romania."Solutia foarte rapida ar fi ca Ministerul sa vina cu o OUG. Isi poate permite cineva sa mai treaca inca o vara si sa fie articole neconstitutionale in Codul penal?", a mai spus Florin Iordache.