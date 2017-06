Gabriela Firea, un nou atac la Sorin Grindeanu: Dl prim ministru nu m-a contacat / A preferat sa spuna ca e de 21 de ani in PSD si ca a lipit afise

"Dl prim ministru nu m-a contacat (...) M-as fi asteptat la un mesaj pentru bucuresteni", a spus Firea, intr-o interventie telefonica la Antena 3 in care a afirmat ca "trebuie lasate orgoliile deoparte".Aceasta l-a acuzat pe Sorin Grindeanu ca, in loc sa ii raspunda, "a preferat sa spuna ca e de 21 de ani in PSD si ca a lipit afise". "Nu ne batem in numari de ani pe carnetul de partid", a comentat Firea.Primarita capitalei a sustinut ca ea a facut mai multi "pasi" pentru dialog, contactand ministrul Culturii, cu care se va intalni saptamana viitoare, dar si ministrul Transporturilor, care i-a promis ca "se va implica" in rezolvarea problemelor bucurestenilor.De asemenea, Firea a adaugat si ca a fost contactata de ministrul Energiei "pentru o solutie la RADET"."Au venit pasi din partea mea", a continuat Gabriela Firea, care a sustinut ca si ceilalti primari de sectoare sunt "la fel de ingrijorati ca si mine de comportamentul unor ministri".Referindu-se la vizita pe care Sorin Grindeanu o efectueaza in Franta, primarul a amintit ca noul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron, "a facut prima sa vizita" la primaria Parisului."Credeti ca vreodata dl prim ministru ne va vizita la primaria generala?", s-a intrebat ea, inainte de a aduga:"Nu am cerut schimbarea cabinetului, a premierului, remaniere, nu am cerut capul lui Motoc. Am cerut o alta abordare fata de probleme capitalei".