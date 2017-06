Eugen Nicolicea despre abuzul in serviciu: CCR nu te obliga sa pui prag, dar stii ca daca faci altfel si cineva ataca la Curte, ceea ce ai lucrat dispare ca fiind neconstitutional

"Daca Parlamentul va redefini aceasta infractiune si va face altfel decat scrie in decizia Curtii si va fi atacata, noua redefinire va fi neconstitutionala. Nu te obliga, dar stii de la inceput ca, daca faci altfel si cineva ataca la Curte, ceea ce ai lucrat dispare ca fiind neconstitutional", a afirmat Eugen Nicolicea, citat de News.ro.Intrebat si daca Parlamentul mai are timp sa modifice Codul penal pana la vacanta de vara, Nicolicea a precizat ca o va face atunci cand va avea timp: "Daca nu va avea timp, o va face atunci cand va avea timp. Pe perioada aceasta lucrurile care sunt incurcate se datoreaza celor care le-au incurcat, daca va aduceti aminte cei care erau vocali cu privire la ordonanta 13", spune deputatul PSD.Eugen Nicolicea a adaugat ca redefinirea abuzului in serviciu ar trebui facut prin ordonanta de urgenta, deoarece Parlamentul lucreaza intr-un ritm greoi si "pe perioada nerezolvarii situatia este incurcata": "CCR spune ca legiuitorul este cel care sa stabileasca acest prag. Avem doua repere: infractiunea de abuz in serviciu, ca sa fie de competenta DNA, trebuie sa aiba un prejudiciu, ma refer la abuz in serviciu cu prejudiciu, de peste un milion de euro, iar tot in legile care privesc DNA exista infractiuni grave de la 600.000 de euro in sus. Acestea sunt cele doua repere pe care le avem. Daca va aduceti aminte suma propusa de Guvern pentru care ar deveni infractiune este mult mai mica, era de 200.000 de lei adica aproximativ 40 - 50.000 de euro, mult sub pragurile acestea de 600.000, respectiv de un milion de euro."