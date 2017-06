Sorin Grindeanu, la sediul Executivului francez: Premierul francez va veni in Romania tocmai pentru a intari relatiile romano-franceze

Premierul Romaniei fata in fata cu seful Executivului francez

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, joi, prezent la sediul Guvernului Frantei, ca prim-ministrul francez Edouard Philippe va veni in Romania, in viitorul apropiat, in urma invitatiei facuta de seful Executivului roman, potrivit News.ro.









"L-am invitat pe prim-ministrul francez sa vina in Romania. Impartasim experiente comune politice, daca pot sa le numesc asa. Si dansul provine din administratia locala. In viitorul apropiat va efectua o vizita in Romania tocmai pentru a intari, a consolida relatiile romano-franceze", a declarat premierul Sorin Grindeanu, la finalul intrevederii cu omologul sau francez.





Potrivit sefului Executivului, scopul vizitei este legat de intarirea parteneriatului strategic cu Franta si "s-au discutat toate punctele si toate dosarele importante si din punctul de vedere al Frantei si din punctul de vedere al Romaniei".









"Am sa va enumar cateva dintre ele: cum putem contribui impreuna la intarirea proiectului comun european - si e una din tintele noastre, mai ales din perspectiva faptului ca am cerut si vom primi ajutor in ceea ce priveste organizarea si presedintia viitoare a Romaniei la Consiliul European din 2019", a afirmat Grindeanu.





De asemenea, relatiile bilaterale dintre cele doua state a reprezentat una dintre temele de discutie abordate de cei doi oficiali.





"S-au discutat lucruri despre intarirea relatiilor economice. Intre Romania si Franta, la nivelul anului 2016, au existat schimburi comerciale de aproximativ 8 miliarde de euro, cu 10% mai mult decat in 2015. Deci trendul este ascendent. E loc de mai bine, de a imbunatati si creste nivelul acestor schimburi economice. Ca domenii ar fi: infrastructura, agricultura, energia, economia digitala. Am convenit sa avem grupuri de lucru comune interministeriale intre Guvernul Romaniei si Guvernul francez tocmai pentru a intari acest parteneriat strategic", a mai spus Grindeanu.





Vizita de lucru a prim-ministrului Grindeanu la Paris a inceput miercuri, cand seful Executivului a participat la ceremonia dedicata aderarii Romaniei si Argentinei la Agentia pentru Energie Nucleara (NEA) a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). La acest eveniment au mai fost prezenti secretarul general al OCDE, Jose Angel Gurria, directorul general al NEA, William D. Magwood, ministrul Finantelor Publice, Viorel Stefan, si ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu.