Florin Iordache despre pragul pentru abuzul in serviciu: Trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale aiurea, minim 200 de mii de lei. Se poate chiar mari, la 400 de mii. / Plus: Solutia foarte rapida ar fi ca Ministerul Justitiei sa vina cu o OUG

Intrebat de jurnalisti daca acest prag este oportun si necesar, Florin Iordache a replicat: "Pai nici acum cand e explicit?" (referire la decizia Curtii Constitutionale - n.red.) "Acum se accentueaza si o sa se vada si in motivarea Curtii ca se precizeaza foarte clar", a adaugat Iordache."Pragul asta nu se stabileste pentru o persoana anume, dar trebuie sa fie suficient de mare pentru a nu se mai face dosare penale aiurea. Marimea acestui prag, din punctul meu de vedere, trebuie sa fie minim 200 de mii", a subliniat fostul ministru."Asteptam. Legea deocamdata este la Ministerul Justitiei. Asteptam legea de la MJ (la Parlament - n.red.). Din pacate, daca asteptam foarte mult, vine vacanta. Solutia foarte rapida ar fi ca Ministerul sa vina cu o OUG. Isi poate permite cineva sa mai treaca inca o vara si sa fie articole neconstitutionale in Codul penal?", a adaugat deputatul PSD.In cazul infractiunii de abuz in serviciu se va stabili un prag valoric "rezonabil", in urma unor dezbateri la care vor participa specialisti in drept si reprezentanti ai societatii civile, a anuntat miercuri ministrul Justitiei , Tudorel Toader.Judecatorii Curtii Constitutionale au respins, marti, ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate privind abuzul in serviciu ce viza sintagma "indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu", ridicata de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, iar in ceea ce priveste stabilirea unui prag minim peste care abuzul in serviciu sa fie considerat infractiune, CCR a aratat ca acest lucru nu intra in sarcina sa, ci a Parlamentului sau a Guvernului: "Instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu."