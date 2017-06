Klaus Iohannis: Aici, in America, se aude ca au fost amanate cresterile de salarii. Nu stiu din ce motiv, o sa ma documentez foarte bine cand ajung in tara

"Va spun un secret - de asta o sa ma apuc peste doua zile, cand ajung acasa si va spun atunci ce o sa fac. Va promit ca o sa va spun atunci tot ce fac cu legea salarizarii. Deocamdata, cel putin asa se aude aici, in America, cresterile de salarii au fost amanate, nu stiu din ce motiv, dar o sa ma documentez foarte, foarte bine. Eu cred ca ajung acasa cand ajunge legea la mine, asa ca putem sa avem grija de toate", a afirmat Klaus Iohannis, la Washington, dupa intalnirea cu reprezentanti ai romanilor din SUA, raspunzand intrebarilor jurnalistilor pe tema legii salarizarii.Intrebat, de asemenea, despre "criza guvernamentala" din Romania si despre faptul ca premierul Sorin Grindeanu pare sa fi pierdut sprijinul PSD, Iohannis a spus ca este convins ca daca ar fi ceva serios ar fi anuntat despre aceste probleme: "Am citit in media ca au fost anumite abordari in tara, sunt convins ca daca ar fi ceva serios, ar veni sa ma anunte despre aceaste probleme. Nu pot sa spun mai multe pentru ca nu am discutat aceste chestiuni. Dar aca ar fi ceva, probabil ar veni sa ma informeze saptamana viitoare, cand voi fi inapoi la Cotroceni."